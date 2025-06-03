У Трампа заканчивается терпение относительно войны в Украине: что заявил посол США в Турции

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп достиг конца своего терпения по поводу войны в Украине. Турция может играть решающую роль в переговорах по окончании войны России против Украины.

Об этом заявил посол США в Турции Том Баррак, пишет turkiyetoday.

«Терпение президента Трампа иссякло — нельзя сказать, что он очень терпеливый человек», — сказал Баррак.

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По мнению американского посла, Турция может стать главной площадкой для мирных переговоров между Украиной и Россией по окончании войны. Именно здесь может пройти встреча Зеленского и Путина.

«У Турции традиционное сотрудничество как с Россией, так и с Украиной. Это позволяет установить важный диалог. Турция теперь может вмешаться и устранить операционные проблемы, чтобы состоялась встреча на высшем уровне между лидерами стран. И я думаю, что мы можем решить этот вопрос для всех», — добавил Баррак.

Напомним, 27 мая Трамп подверг резкой критике президента России Владимира Путина.

«Чего Владимир Путин не понимает, так это того, что если бы не я, с Россией уже давно произошло бы много действительно плохих вещей. И я имею в виду действительно плохих. Он играет с огнем!» — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

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Дональд Трамп также подтвердил готовность к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным в рамках переговоров о прекращении боевых действий.

Кремль впоследствии отреагировал на резкие заявления Трампа, объяснив это «эмоциональной нагрузкой».

Газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Трамп рассматривает возможность введения санкций против России на этой неделе. Цель новых санкций — заставить Путина пойти на уступки, в частности, согласиться на 30-дневное прекращение огня, на котором настаивает президент США. По данным источника WSJ, окончательного решения о новых санкциях против России пока нет.