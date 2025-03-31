У Трампа заканчивается терпение в отношении России — президент Финляндии

Президент Финляндии о Трампе / © Getty Images

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У президента Соединенных Штатов Дональда Трампа заканчивается терпение в отношении России в контексте окончания войны в Украине .

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, накануне говоривший с главой Белого дома, информирует Yle .

"Он очень нетерпелив к действиям России, к этому сговору и промедлению с прекращением огня. Я сам пытался объяснить, что это вполне нормальное поведение России. Сначала вы о чем-то договаривайтесь, а затем снова выдвигаете условия", - сказал президент Финляндии.

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Он заявил, что у него сложилось такое мнение об американском президенте после их разговора и совместной игры в гольф.

Также Стубб отметил, что призвал отслеживать в ближайшие дни заявления сенатора Линдси Грэма, намекнув на санкции.

"Я сам видел некоторые из них, если они материализуются как таковые, это будет иметь большое значение", - сообщил президент.

Президент Финляндии рассказал Трампу, что Кремль понимает только силу, в частности, использование замороженных российских активов для поддержки Украины и усиление санкций.

Ранее сообщалось, что Трамп намекает Путину на санкции из-за затягивания Москвой переговоров по прекращению огня в Украине.

Мы ранее информировали, что Европа пытается удержать рычаги влияния , пока Трамп ведет переговоры с Кремлем .