У Трампа запланированы дополнительные переговоры по Украине и России — подробности

Белый дом сегодня сделает новую попытку добиться прекращения огня между Россией и Украиной.

Советник США по национальной безопасности Майк Волц сообщил, что сегодня запланированы разговоры с украинскими и российскими коллегами об условиях прекращения огня.

Об этом сообщит телеканал SkyNews.

По словам советника Трампа, дипломатические усилия по мирному урегулированию конфликта продолжаются. Он отметил, что "челночная дипломатия" сложна, однако все стороны работают над тем, чтобы убедить Украину и Россию остановить боевые действия.

Советник Трампа Уолц назвал телефонную беседу между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным "исторической" и опроверг слухи о том, что американский лидер вынужден был долго ждать начала разговора.

Напомним, ранее мы писали о том, что 19 марта прошел телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа.

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