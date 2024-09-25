У Трампа заявили, что он не будет встречаться с Зеленским — AP

В команде политика уверяют, что вообще не планировали никакую встречу.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп не будет встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским на этой неделе.

Об этом сообщает AP.

По словам чиновника, говорившего на условиях анонимности, между командой Трампа и Зеленского не было запланировано ни одной встречи, несмотря на заявление украинских официальных лиц на прошлой неделе о том, что президент Украины планировал встретиться с Трампом.

Сам Трамп во время своего выступления в штате Джорджия высмеял слова президента Джо Байдена о том, что если США будут поддерживать Украину, она выиграет войну.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами заявил, что его встреча с Дональдом Трампом может состояться 26 или 27 сентября.

Кроме того, мы ранее информировали, что Трамп сделал циничное заявление о визите Зеленского в США.

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