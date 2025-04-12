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У Трампа заявили, что он недоволен как действиями России, так и действиями Украины
В Трамп говорят, что делают все возможное для прекращения войны.
Представитель администрации президента Соединенных Штатов заявила, что Дональд Трамп выразил разочарование как действиями России, так и действиями Украины в вопросе прекращения войны.
Об этом Кэролайн Левитт заявила во время пресс-конференции .
Она заявила, что спецпредставитель Трампа Стив Виткофф находится в РФ на переговорах с диктатором Путиным, являющимся важным этапом дипломатического процесса, направленного на прекращение войны.
Кроме того, Левитт заявила, что Трамп постоянно выражает разочарование действиями обеих сторон конфликта – и Москвы, и Киева.
«Я думаю, что президент достаточно ясно дал понять, что он постоянно разочаровывается в обеих сторонах этого конфликта, и он хочет, чтобы эти боевые действия прекратились. Он хочет, чтобы война кончилась. Мы считаем, что у нас есть рычаги влияния в переговорах по заключению мирного соглашения, и мы собираемся использовать эти рычаги», - сказала она.
Ранее сообщалось, что спецпосланник США Стив Виткофф после встречи с посланником кремля Кириллом Дмитриевым якобы предложил президенту США Дональду Трампу поддержать передачу России четырем областям Украины — «для скорейшего завершения войны».
Мы ранее информировали, что глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что президент США Дональд Трамп ужесточился в отношении кремлевского руководителя, ведь осознал, что Путин не хочет мира.