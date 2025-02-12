У Трампа заявили, что он стремится как можно быстрее завершить войну, чтобы прекратить страдания украинцев

Президент США Дональд Трамп стремится как можно быстрее завершить войну и разрешить конфликт, который, по его мнению, не произошел бы, будь он у власти.

Об этом рассказал Министр финансов США Скотт Бессент, передают Новости.LIVE.

"Это часть основы для более широкого мирного соглашения, которое имеет в виду президент Трамп. Он стремится как можно быстрее начать процесс разрешения этого конфликта. Как вы уже слышали от президента Трампа, он считает, что этот конфликт не произошел бы, будь он у власти", — рассказал министр.

По его словам, Трамп настроен завершить войну как можно быстрее.

"Однако сейчас война продолжается, и украинский народ переживает эти ужасы. Трамп настроен положить им конец как можно скорее", — сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что 12 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.

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