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У Трампа заявили, что он стремится как можно быстрее завершить войну, чтобы прекратить страдания украинцев

У Трампа заявили, что он стремится как можно быстрее завершить войну, чтобы прекратить страдания украинцев

Президент США Дональд Трамп

Трамп стремится быстро завершить войну, чтобы положить конец страданиям украинцев.

Президент США Дональд Трамп стремится как можно быстрее завершить войну и разрешить конфликт, который, по его мнению, не произошел бы, будь он у власти.

Об этом рассказал Министр финансов США Скотт Бессент, передают Новости.LIVE.

"Это часть основы для более широкого мирного соглашения, которое имеет в виду президент Трамп. Он стремится как можно быстрее начать процесс разрешения этого конфликта. Как вы уже слышали от президента Трампа, он считает, что этот конфликт не произошел бы, будь он у власти", — рассказал министр.

По его словам, Трамп настроен завершить войну как можно быстрее.

"Однако сейчас война продолжается, и украинский народ переживает эти ужасы. Трамп настроен положить им конец как можно скорее", — сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что 12 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.

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