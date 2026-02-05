- Дата публикации
-
Политика
- Политика
- Количество просмотров
- 217
- Время на прочтение
- 1 мин
У Трампа заявили, что Путин не имел права нападать на Украину
Вэнс говорит, что США прилагают все усилия, чтобы война в Украине закончилась, но намекнул, что у них есть свой интерес.
Война России против Украины должна закончиться немедленно. США попытаются ее прекратить, но могут быть и сферы сотрудничества.
Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«Дональд Трамп четко заявил, что Владимир Путин не имел права вторгаться в Украину. Внешняя политика Трампа базируется на принципе „Америка — превыше всего“ и прагматизме. Президент признает, что Путин не имел права нападать на Украину, но допускает сотрудничество со страной, если интересы с ней частично совпадают», — сказал он.
По его словам, позиция Трампа — не раздел мира на «друзей» и «врагов», а работа с союзами и интересами.
«Ключевое отличие подхода Трампа — готовность говорить с кем-либо, как инструмент завершения конфликтов», — добавил Вэнс.
Ранее Вэнс заявил, что ключевым приоритетом Вашингтона в прекращении войны в Украине является возвращение к экономической стабильности и развитие рынков. По его словам, американская администрация рассматривает мир как необходимое условие для того, чтобы союзники перестали тратить ресурсы на вооружение и сосредоточились на торговле и сотрудничестве.
«Мир в лучших интересах Соединенных Штатов Америки. Мы можем остановить убийства и вернуть страну в реальность», — сказал Джей Ди Вэнс.