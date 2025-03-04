У Трампа заявили, что ситуация с помощью – это "кнут" для Зеленского

Советник утверждает, что президент США "использует тяжелую артиллерию", чтобы донести до президента Украины свое желание "прекратить убийства".

Приостановкой военной помощи президент США Дональд Трамп агрессивно пытается заставить президента Украины Владимира Зеленского согласиться на соглашение, которое остановит войну.

Об этом заявил старший советник американского президента Джейсон Миллер, сообщает CNN.

"Президент Трамп – единственный человек, который говорит о прекращении убийств, и иногда лидеры могут использовать метод "пряника", а иногда – "кнута", – сказал Миллер, комментируя приостановление военной помощи для Украины.

"И в этом случае, я думаю, президент Трамп использует тяжелую артиллерию, чтобы донести свою точку зрения президенту Зеленскому, а именно то, что президент Трамп хочет прекратить убийства. Зеленский должен вернуться за стол переговоров. Он должен отнестись к этому серьезно", — высказался старший советник президента США.

К слову, ранее вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что во время встречи в Овальном кабинете Зеленский якобы продемонстрировал нежелание обсуждать возможность мирного урегулирования с Россией.