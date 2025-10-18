У Трампа заявили, что терпение США по поводу войны в Украине иссякает

Дональд Трамп. / © Associated Press

Терпение президента США Дональда Трампа и американского народа по поводу войны в Украине иссякает. Киев и Москва должны принять реальность и сесть на стол переговоров.

Об этом заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт в эфире Fox News.

По ее словам, Трамп и его администрация продолжат прилагать усилия и "усиленно" работать для завершения войны.

"Невозможно переоценить усилия президента и его команды. В мирных переговорах принимает участие много людей, но особенно бодрствующий и круглосуточно работающий ради мира. Он продолжит это делать в отношении России и Украины, как сделал с Израилем и Газой", - заявила Леввит.

Она напомнила, что Трамп 17 октября принимал в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского, а перед тем разговаривал с "фюрером" РФ Владимиром Путиным. Представительница Белого дома называет эти две беседы "сердечными, но очень откровенными".

"Президент Соединенных Штатов сказал обеим сторонам этой войны, что она длится слишком долго. Слишком много невинных людей было убито. И Соединенные Штаты Америки становятся очень уставшими и уставшими от этой войны", - подчеркнула Левитт.

Напомним, 17 октября состоялась встреча Трампа и Зеленского в Белом доме. The Hill пишет, что разговор состоялся без какого-либо серьезного противостояния между двумя сторонами, но понимание о способе завершения войны, кажется, не было достигнуто.

Вместе с тем, значительного прорыва не произошло. Встреча двух президентов длилась более двух часов. Лидеры обсудили все ключевые вопросы: позиции украинцев на поле боя, дальнобойность, ПВО и ракеты "Томагавк".