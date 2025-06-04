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ТСН в социальных сетях

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Политика
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У Трампа заявили о "большом прогрессе" в мирном урегулировании российско-украинской войны

Год назад невозможно было представить переговоры между Украиной и Россией, уверены в Белом доме.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
У Трампа заявили о "большом прогрессе" в мирном урегулировании российско-украинской войны

Кэролайн Левитт сделала заявление о переговорах Украины и РФ / © Associated Press

Администрация президента США Дональда Трампа достигла большого прогресса по пути мирного урегулирования российско-украинской войны.

Пресссекретарь Билогго дома Кэролайн Левитт заявила об этом 3 июня во время брифинга.

«Я просто хотела бы напомнить, какого прогресса мы достигли всего через четыре месяца. В прошлом году в это время было невозможно, чтобы Россия и Украина вели прямые переговоры. Именно благодаря настойчивости и решительности президента положить конец этой войне, эти страны вчера сели за стол переговоров», — сказала Левитт.

Напомним, Турция заявила о готовящемся к третьему раунду переговоров между РФ и Украиной.

Ранее западные СМИ оценили перспективы переговоров Украины и РФ и отметили, что на переговорах в Стамбуле 2 июня не произошло критических сдвигов в сторону мира.

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