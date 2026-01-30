Владимир Путин и Юрий Ушаков. / © Associated Press

В России отвергают заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что самое сложное расхождение между Украиной и РФ — это вопрос Донбасса.

Об этом заявил помощник президента-диктатора РФ Юрий Ушаков в комментариях росСМИ.

Он подчеркнул, что не согласен со словами Рубио о том, что во время переговоров по Украине согласовано все, кроме территориального вопроса.

«Я так не думаю», — ответил Ушаков на вопрос о наличии только одного препятствия на пути к заключению соглашения.

Впрочем, еще вопросы остаются нерешенными, помощник «фюрера» не сказал.

Напомним, что государственный секретарь США Марко Рубио после переговоров в Абу-Даби заявил, что главная проблема между Украиной и РФ в достижении мира - Донбасс. По его словам, «удалось сузить круг вопросов к одному центральному». В настоящее время, говорит американское чиновник, продолжается активная работа над урегулированием территориального вопроса и судьбы региона.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что один из «проблемных вопросов» в переговорном процессе — это видение окончания войны. Сейчас Киев и Москва не могут найти компромисс в территориальном вопросе относительно части востока Украины. Речь идет о Донецкой области.

