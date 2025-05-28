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У Трампа жестко отреагировали на угрозы Медведева о Третьей мировой
Кот Келлог, спецпосланник президента США, подверг жесткой критике комментарии Дмитрия Медведева относительно Третьей мировой войны, назвав их безрассудными и неприемлемыми для страны, претендующей на статус мирового государства.
Спецпосланник президента США Кит Келлог выступил с резкой критикой заявлений заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, ранее упоминавшего о вероятности Третьей мировой войны.
В сообщении в сети X Келлог назвал подобные высказывания недопустимыми.
«Разжигание страха перед Третьей мировой войной — это досадный, безрассудный комментарий Медведева, не отвечающий требованиям мирового государства», — заявил Келлог.
Он также сообщил, что бывший президент США Дональд Трамп работает над тем, чтобы остановить войну в Украине и прекратить жертвы.
Кроме того, спецпосланник напомнил об обещании Москвы предоставить соответствующий «меморандум» по поводу перемирия.
«США ожидают получения от России обещанного ею меморандума», — отметил Келлог.
В завершение он обратился к российским властям с призывом остановить огонь.
«Прекратите огонь сейчас», — подчеркнул Келлог.
Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неожиданно набросился с критикой на российского диктатора Путина, отметив, что он «играется с огнем».
Позже заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил США Третьей мировой войной.