У Трампа жестко отреагировали на угрозы Медведева о Третьей мировой

Кот Келлог / © Associated Press

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Спецпосланник президента США Кит Келлог выступил с резкой критикой заявлений заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, ранее упоминавшего о вероятности Третьей мировой войны.

В сообщении в сети X Келлог назвал подобные высказывания недопустимыми.

«Разжигание страха перед Третьей мировой войной — это досадный, безрассудный комментарий Медведева, не отвечающий требованиям мирового государства», — заявил Келлог.

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Он также сообщил, что бывший президент США Дональд Трамп работает над тем, чтобы остановить войну в Украине и прекратить жертвы.

Кроме того, спецпосланник напомнил об обещании Москвы предоставить соответствующий «меморандум» по поводу перемирия.

«США ожидают получения от России обещанного ею меморандума», — отметил Келлог.

В завершение он обратился к российским властям с призывом остановить огонь.

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«Прекратите огонь сейчас», — подчеркнул Келлог.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неожиданно набросился с критикой на российского диктатора Путина, отметив, что он «играется с огнем».

Позже заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил США Третьей мировой войной.