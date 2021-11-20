У Туска на три месяца забрали водительские права из-за превышения скорости

Политик ехал со скоростью 107 км/ч, что на 50 км/ч превышает допустимую. Ему выписали штраф в размере 500 злотых (более трех тыс. грн) и временно лишили его водительских прав.
Экс-президент Евросовета, лидер крупнейшей в Польше оппозиционной партии Гражданская платформа Дональд Туск в субботу, 20 ноября, был задержан полицией недалеко от Варшавы за значительное превышение скорости в населенном пункте.
Об этом сообщает Interia.pl.
"Около 11 часов (по местному времени) в населенном пункте Висьнево полиция задержала 64-летнего водителя автомобиля Skoda, который превысил допустимую скорость движения более чем на 50 км. У него изъяты водительские права и он получил штраф", — сообщила спикер полиции в городе Млава Анна Павловская.
Туск в Твиттере подтвердил, что получил наказание от полиции, назвав его "адекватным" ситуации.
"Есть нарушение ПДД, предусмотрено наказание в виде изъятия водительских прав на 3 месяца и штраф. Это адекватно. Я принял это без дискуссии", — написал политик.
Напомним:
- Туск предрек проблемы для Европы, "если мы не сможем защитить Украину". Основной угрозой политик усматривает агрессию Кремля, аппетиты которого Украиной не иссякают.
Читайте также: