У Туска сообщили, почему будет трудно разблокировать границу с Польшей

В новом правительстве ситуацию на границе назвали "гордиевым узлом".

Новый министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак обвинил предыдущую власть в бездействии из-за блокады границы с Украиной. Он назвал протест "гордиевым узлом", который будет "очень тяжело развязать".

Об этом Климчак сказал в эфире Polsat News, сообщает PAP.

По его словам, протест — "гордиев узел" — "затягивался с каждым днем бездействия предшественников".

"Это впервые, когда мы вообще можем начать обсуждать соглашение о либерализации транспорта. Мы знаем, что это соглашение является яблоком раздора, из-за чего перевозчики протестуют на границе", — сказал министр.

Климчак также сообщил, что через несколько дней у него состоится встреча с украинским коллегой Александром Кубраковым. Кроме того, каждый день онразговаривает с протестующими.

"Мы ищем общий знаменатель, учитывая который можно хотя бы приостановить акцию протеста", — подчеркнул он.

К слову, бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поддерживал польских забастовщиков. Он заявлял, что старая разрешительная система на грузовые перевозки, действовавшая до лета 2022-го, "хорошо работала".

Напомним, 6 ноября польские перевозчики объявили блокаду границы с Польшей. Протестующие требуют вернуть систему коммерческих разрешений для украинских перевозчиков и ограничить их количество до уровня, действовавшего до полномасштабного вторжения России.

Сначала польские перевозчики блокировали движение грузовиков в трех пунктах пропуска "Корчевая –Краковец", "Хребенное – Рава-Русская" и "Дорохуск – Ягодин", а затем присоединился КПП "Медика – Шегини". 11 декабря забастовщики разблокировали движение грузовиков через "Ягодин – Дорохуск", но 18 декабря польские перевозчики снова заблокировали этот пункт пропуска.

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