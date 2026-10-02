Андрей Сибига / © Владимир Зеленский

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Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил о четырех предложениях перемирия с Россией — от Индии, Турции, Египта и США. Главное условие Киева — сочетание энергетического перемирия и режима тишины в Черном море.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

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«У нас есть четыре предложения. Наиболее широкое предложение Индии. Впервые Индия предложила играть роль… Мы озвучили наше видение, основанное на нашей логике и нашем понимании, как это все должно происходить. Мы готовы к энергетическому и Черноморскому перемирию, но только в таком сочетании. Энергетика и перемирие в Черном море… Что касается энергетики, это полное энергетическое перемирие, остановка ударов по всем энергетическим объектам, включая портовую инфраструктуру», — рассказал министр.

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Кроме того, Сибига сообщил о наличии еще двух предложений, схожих по содержанию.

«Это зерно — то есть продовольственное перемирие в Черном море. Первое ответное предложение сделала Турция. Второе, аналогичное — Египет, который на треть зависим от украинского зерна и большие пропорции зависят от российского. Поэтому для них критически важно это решить», — отметил глава МИД.

Четвертое предложение, по его словам, есть от США относительно энергетического перемирия, было обсуждено во время встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что просил Зеленского «убавить темпы» ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, и тот якобы согласился. Сам Зеленский отрицал какое-либо давление на одностороннюю остановку атак по НПЗ во время закрытых переговоров.

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Государственный секретарь США Марк Рубио признал, что договориться об энергетическом перемирии непросто, но Вашингтон попытается это сделать. Сибига добавил, что перемирие могло бы стать одним из результатов возможной встречи Зеленского с Путиным — формат, о котором говорят уже несколько месяцев, но дата которой до сих пор не определена.

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