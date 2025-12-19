У Украины есть "дополнительные козыри" против России: Зеленский объяснил, какие именно

Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отметил стратегическое значение последнего решения европейских партнеров об усилении поддержки Киева. По его словам, эта помощь является прямым ответом на попытки Кремля истощить Украину финансово и морально.

Об этом он сказал в интервью агентству PAP.

Зеленский отметил, что финансовая поддержка играет критическую роль в обеспечении боеспособности войска. По его словам, неуверенность в поставках вооружения напрямую бьет по психологическому состоянию защитников.

«Благодаря этому у нас появились дополнительные козыри. Россия надеялась, что мы, по крайней мере, будем финансово слабыми. Это, конечно, влияет на дух и мораль солдата, который не уверен, хватит ли завтра дронов, не будет ли проблем с патронами или всего будет вдоволь», — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что новый пакет помощи гарантирует бесперебойное обеспечение фронта необходимыми средствами и охватывает критические потребности государственного бюджета.

Президент высоко оценил способность европейских лидеров консолидироваться вокруг Украины в критический момент. По мнению Зеленского, несмотря на скептические настроения некоторых политиков, большинство продемонстрировало решительность.

«Европа этим продемонстрировала единство, несмотря на скептицизм некоторых лидеров, но большинство и достаточное большинство это проявило. И Европа показала, что независимо от давления со стороны России и других игроков, у Европы есть свое лицо, есть собственные лидеры», — подчеркнул Зеленский.

Напомним, в ночь на 19 декабря Евросоюз принял масштабное решение и выделил €90 миллиардов для поддержки Украины. Финансирование предусмотрено в форме беспроцентного кредита, обеспечивающего военные и бюджетные потребности страны на 2026-2027 годы. Замороженные российские активы будут оставаться заблокированными, а Украина обязуется возвращать ссуду только после получения репараций от России.