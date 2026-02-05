У Украины есть "план Б" в случае нового нападения РФ, если гарантии безопасности не сработают - Politico

Украина нуждается в поддержке / © Associated Press

Реклама

Если международные гарантии безопасности после прекращения войны не сработают, Украина должна полагаться на свою силу по сценарию «стального дикобраза».

Об этом пишет Politico.

«Фундамент безопасности теперь базируется не на партнерах, а на собственной армии и заводах», — сказала глава миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук.

Реклама

«Для этого государству нужно полностью изменить подход к обороне. На практике это означает большую армию, масштабную реформу рекрутинга и управления, инвестиции в обучение командиров и сержантов и цифровизацию войска», — говорится в статье.

Гарантии безопасности нужны, ведь президент США Дональд Трамп отверг вариант, к которому стремилась Украина — приглашение в НАТО, защищающее своих членов благодаря статье 5 о коллективной обороне.

«Кроме сильных вооруженных сил Украине нужны надежные гарантии безопасности», — заявил в Киеве во вторник генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Отдельный акцент должен быть на дронах и дальнобойном оружии. Украина уже делает ставку на массовое производство беспилотников и разработку собственных ракет, способных бить по целям в глубоком тылу России, и главная проблема — нехватка средств.

Реклама

«Юридически обязательные соглашения о безопасности с США и европейскими странами и возможное присутствие многонациональных сил коалиции желающих остаются важной темой мирных переговоров. Впрочем, их в большинстве своем рассматривают не как замену армии Украины, а лишь как усиление», — добавила Алена Гетьманчук.

Напомним, что Киев и западные партнеры разработали четкий механизм реагирования на любые провокации РФ после подписания соглашения о мире.

По данным журналистов, план включает привлечение американских военных и реакцию в течение первых 24 часов после эскалации — сначала в виде дипломатического предупреждения, а затем в виде действий украинской армии, направленных на возобновление перемирия.

Если и после этого будут продолжаться военные действия, Украина и союзники начнут второй этап реагирования. Он предусматривает применение сил «коалиции решительных», в состав которой входят большинство членов ЕС, Великобритания, Норвегия, Исландия и Турция.

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что официальный Киев настаивает на отдельном соглашении о гарантиях безопасности от западных союзников, прежде всего, от США.