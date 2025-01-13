У Украины есть шанс на вступление в НАТО, но есть условия: эксперт рассказал какие

Узнайте, как поддержка союзников может помочь Украине стать частью НАТО. Эксперт объясняет, почему вступление Украины в НАТО возможно при решительности партнеров и как это укрепит безопасность государства.

Старший научный сотрудник Института Гудзона считает, что Украина может присоединиться к НАТО, если союзники проявят смелость.

Об этом он сообщил Politico.

Очевидно, что новоизбранный президент США Дональд Трамп стремится покончить с войной России против Украины, но остается неопределенным, как именно он планирует достичь этого справедливым способом, который приведет к устойчивому миру.

Предоставление Киеву оружия и ресурсов для восстановления контроля за международно признанными границами 1991 года было бы оптимальным подходом. Однако из-за неопределенной политики Вашингтона США оказывали Украине лишь достаточную помощь для выживания, но не для победы.

Украина должна быть уверена, что любое мирное урегулирование войны будет справедливо и будет гарантировать ее безопасность от будущих атак России. Важным шагом для обеспечения стабильного мира является членство Украины в НАТО. Это не только послужит мощным сдерживающим фактором для России, но и позволит НАТО распределить нагрузку среди своих членов.

Чтобы Украина могла присоединиться к альянсу, даже если часть ее территории останется под российской оккупацией, следует принять три ключевых шага: официально отказаться от применения силы для возвращения территорий, пригласить в НАТО всю международно признанную территорию, а также внести изменения в статью 6 Североатлантического договора для учета оккупированных территорий Украины. Таким образом, вступление в НАТО может стать лучшим вариантом для обеспечения продолжительного мира в Восточной Европе.

Напомним, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш, который накануне, 8 января, предположил, что сегодняшняя встреча Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" может стать последней, изменил свое мнение. Он выразил надежду, что встречи в формате "Рамштайн" будут проходить и после смены администрации США.

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