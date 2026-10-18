У Украины нет доступа к Starshield для ударов по России: Рубио сделал заявление

Рубио / © Associated Press

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Украина не имеет доступа к американской спутниковой системе Starshield для осуществления дальнобойных ударов по территории России. В то же время Киев обращался в Вашингтон с соответствующей просьбой.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в ходе общения с журналистами 18 октября.

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По словам главы американской дипломатии, украинская сторона заинтересована в использовании военной спутниковой системы для проведения операций на значительном расстоянии.

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Рубио подтвердил, что Украина обращалась с просьбой предоставить такой доступ, однако соответствующего разрешения нет.

Что происходит со Starshield в Украине

Заявление Рубио прозвучало на фоне сообщений об ограничении работы спутниковой связи Starshield, используемой украинскими военными для управления беспилотниками и выполнения боевых задач.

Ранее стало известно, что терминалы спутниковой связи теряли соединение при движении на высокой скорости. Это усложнило использование украинских дронов, в частности, перехватчиков российских беспилотников.

По сообщениям украинских специалистов, ограничения касались скорости движения терминалов – примерно 160 км/ч.

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15 октября источники в Министерстве обороны Украины сообщили о возобновлении работы Starshield в движении. В то же время, переговоры с партнерами по причинам ограничений продолжались.

Причастен ли Белый дом к ограничениям

16 октября агентство Reuters со ссылкой на американских и западных чиновников сообщило, что распоряжение ограничить работу Starshield для украинских военных поступило из Белого дома.

По информации журналистов, руководство Пентагона получило указание замедлить работу спутникового сервиса, используемого Украиной на поле боя.

В то же время, Рубио поставил под сомнение утверждение об умышленном ограничении спутниковой связи для Украины.

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Starshield является военным спутниковым сервисом компании SpaceX. Он предназначен для защищенной связи и выполнения задач в сфере национальной безопасности.

Важно, что заявление Рубио об отсутствии доступа касается именно использования Starshield для дальнобойных ударов по России. Она не означает, что все терминалы системы перестали работать на территории Украины.

Напомним, Илон Маск заявил, что ограничение работы Starshield для Украины является решением американских властей, а не SpaceX.

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