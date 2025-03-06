У Украины нет выбора: Трамп о подписании мирного соглашения

Дональд Трамп снова поделился своими мыслями по поводу переговоров, направленных на прекращение войны в Украине.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что Украина хочет заключить соглашение о них, потому что у украинцев нет выбора.

Об этом он сказал журналистам в Овальном кабинете, передает BBC.

"Я думаю, что Украина хочет заключить соглашение, потому что у них нет выбора. Я также думаю, что Россия хочет заключить соглашение, потому что определенным другим способом — другим способом, который знаю только я — у них тоже нет выбора", — сказал Трамп.

Как сообщалось ранее, делегация США планирует встретиться с украинскими чиновниками в Саудовской Аравии.

Кроме того, президента США спросили, посетит ли он также Саудовскую Аравию для встречи с Владимиром Путиным.

"Я не знаю, я не могу сказать", — ответил он, а затем добавил: "Я еду в Саудовскую Аравию".

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты достигли "значительного прогресса с Россией и Украиной за последние два дня".

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