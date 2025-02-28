У Украины уже есть гарантии безопасности от США — Шмыгаль

Шмыгаль заявил, что Украина заключила около 30 соглашений о гарантиях безопасности.

У Украины уже есть гарантии безопасности от Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Верховной Раде во время часа вопросов правительству, прямую трансляцию которого в YouTube ведет народный депутат Алексей Гончаренко.

Шмыгаль заявил, что Украина заключила около 30 соглашений о гарантиях безопасности. Часть из них действует, в частности, по этим договоренностям в Украину уже поставляется оружие.

"Часть из них работает. Нам предоставляют оружие", — заявил премьер.

Напомним, у Зеленского назвали, что именно Украина хочет получить в обмен на свои ресурсы.

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