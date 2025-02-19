"У вас было три года": Трамп об отсутствии Украины на переговорах в Саудовской Аравии

Украина отказывается признавать какие-либо договоренности между РФ и США без участия в переговорах Киева.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что представители Украины отсутствовали на переговорах в Саудовской Аравии, поскольку "имели три года, чтобы закончить войну".

Об этом американский президент заявил во время брифинга.

Трампа попросили прокомментировать отсутствие представителей Украины на переговорах в Эр-Рияде.

"Я слышал, что Украину не пригласили. Ну, вы были там три года. Вам следовало закончить это три года назад. Вы не должны были этого начинать. Вы могли заключить соглашение. Я мог бы заключить соглашение для Украины, которое дала бы им почти всю землю, все, почти всю землю. И никто бы не погиб", — заявил Трамп.

Ранее украинские власти отметили, что не будут воспринимать какие-либо договоренности между США и РФ, которые будут достигнуты без участия Украины.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональда Трамп заявил, что может до конца февраля провести личную встречу с российским диктатором Путиным.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп оценил состоявшиеся 18 февраля в Саудовской Аравии переговоры делегаций США и России.

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