"У венгров есть недоверие к нам, у нас – недоверие к ним": Кулеба о переговорах с Сийярто

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, руководитель ОП Андрей Ермак и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 29 января в Ужгороде провели официальную встречу и обсудили нормализацию украино-венгерских отношений.

Как отметил Дмитрий Кулеба, по результатам встречи венгерская сторона подчеркнула, что признает и уважает территориальную целостность Украины.

Об этом он рассказал в интервью "Укринформу".

"Мы откровенно проговорили о опасениях относительно намерений друг друга. Объяснили друг другу все. У венгров есть недоверие к нам, у нас есть недоверие к ним – в силу разных обстоятельств, это понятно. И то, что мы сегодня на троих все это проговорили ( на встрече был руководитель ОП Андрей Ермак — ред.), я считаю, что это очень важно. Мы сидели тет-а-тет около двух часов, обсуждали преимущественно три темы", — рассказал министр.

Он отметил, что стороны много говорили о логике действий президента России Владимира Путина и почему нет смысла сейчас садиться с ним за стол переговоров.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, со своей стороны, объяснял, почему венгры встречаются с россиянами и как они видят путь к миру.

Дипломаты также говорили о возможной предстоящей встрече премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Украины Владимира Зеленского, в частности, какие могут быть результаты такой встречи и так далее.

Дмитрий Кулеба также рассказал, что со своим венгерским коллегой они обсудили права венгерского нацменьшинства.

"Меня беспокоило все это время, что от венгров постоянно звучала фраза: "Верните венгерскому меньшинству все права". Я спросил коллегу (Петера Сийярто – ред.), могли бы ли мы получить исчерпывающий перечень того, что именно нужно вернуть? Был озвучен список из 11 пунктов (на брифинге Петер Сийярто заявил, что венгерская сторона подготовила перечень из 11 пунктов, которые нужно изменить в украинских законах и подзаконных актах для возвращения всех прав венгерского нацменьшинства, действовавших до 2015 года — ред.). В большинстве из них – очень специфические образовательные вещи, в основе многих из которых не столько фундаментальные препятствия, сколько недоверие к Украине из-за того, что они считают несправедливыми действиями по отношению к венгерскому меньшинству. Мой опыт говорит, что с венграми надо говорить. В частности – чтобы снимать недоверие, потому что тогда становится понятно, что препятствий гораздо меньше, чем казалось. Собственно с этой целью и создана специальная комиссия, которая тщательно разберется во всех беспокойствах", — рассказал Дмитрий Кулеба.

Визит Петера Сийярто в Украину

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто 29 января приехал в Ужгород на встречу с Дмитрием Кулебой и Андреем Ермаком.

Петер Сийярто призвал к завершению войны между Украиной и Россией.

Сийярто также прокомментировал разблокировку Венгрией 50 млрд евро для Украины : "Это не двусторонний вопрос. Поэтому мы будем обсуждать это не здесь, а в Брюсселе", — заявил он.

Уже после визита в Украину Сийярто высказался по поводу процесса "возобновления доверия между государствами": "Украина, еще долгий путь к восстановлению доверия".

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