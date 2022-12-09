"У войны не может быть победителей, а у мира — проигравших" — Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил мнение о том, что у войны не может быть победителей, а у мира – проигравших.

Об этом Эрдоган заявил на открытии Всемирного форума TRT.

"Дипломатические усилия Турции по Украине основываются на мнении о том, что у войны не может быть победителей, а у мира — проигравших", — сказал он.

Эрдоган подчеркнул, что вооруженная агрессия России против Украины наносит серьезный политический, экономический и гуманитарный ущерб для всего мира.

По его словам, Анкара поддерживает территориальную целостность Украины, но выступает против иррациональной политики в отношении агрессорки России. "Мы выступили против разжигания противоречий в регионе путем "немыслимой политики" в адрес РФ", – отметил турецкий лидер.

Напомним, Эрдоган заявил, что намерен 11 декабря поговорить по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. Переговоры будут касаться продовольственного кризиса, говорит президент Турции.

Читайте также: