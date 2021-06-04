У заместителя главы АРМА стреляли из оружия — он в больнице с ранением

Инцидент произошел возле дома, где проживает чиновник.

Неизвестные совершили несколько выстрелов в сторону заместителя главы Агентства по розыску и менеджмента активов (АРМА) Владимира Павленко.

Инцидент произошел утром 2 июня возле дома Павленко, сообщило вечером 4 июня АРМА.

"По информации правоохранительных органов, неустановленные лица совершили несколько выстрелов из огнестрельного оружия, в результате чего Павленко получил ранения средней степени тяжести. Сейчас чиновник находится в больнице, его состояние стабильное, угрозы жизни нет. АРМА надеется на максимально быструю и действенную реакцию правоохранительных органов по установлению, задержанию и наказанию злоумышленников. Коллектив агентства желает Владимиру скорейшего выздоровления и возвращения к работе", — говорится в сообщении.

Напомним, еще в феврале в АРМА заявили, что на его сотрудников оказывается давление. В частности, речь шла о том, что кто-то разбил окна в автомобиле, облил кровь 'подъезд, где живет руководство агентства. В АРМА уверены, что всем этим стоят лица, чьи активы были арестованы в рамках уголовных производств и переданы в управление АРМА.

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