У Запада "не хватило смелости", чтобы помочь Украине победить: Джонсон признался, чего боится

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон / © Associated Press

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У западных политиков эпохи предыдущего президента США Джо Байдена «не хватило смелости» полностью поддержать Украину. В первые три года после начала полномасштабного вторжения России в Украину Запад только пытался не дать украинцам проиграть, но ничего не сделал, чтобы помочь им победить.

Такое мнение высказал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью изданию POLITICO на Копенгагенском саммите демократии во вторник, 13 мая.

По словам Джонсона, нынешний президент США Дональд Трамп уже заслуживает похвалы за отправку летальной помощи Украине во время своего первого срока в 2018 году.

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«Со всеми жалобами, которые у нас могут быть сейчас по поводу позиции Трампа, я просто замечаю две вещи: во-первых, при Байдене, что бы вы ни говорили о том, что делал Запад, мы просто пытались не дать украинцам проиграть. Но у нас никогда не хватало смелости дать им то, в чем они нуждались на самом деле. Второе, что я всегда отмечал, это то, что на самом деле именно Трамп в 2018 году дал им ракеты Javelin. Тем самым он нарушил табу на предоставление украинцам летального оружия, чего демократы не сделали», — сказал экс-премьер.

За несколько месяцев своей второй каденции Трамп успел перевернуть европейскую военную политику, сократить помощь Украине, поставить под сомнение обязательства США перед НАТО по коллективной защите членов альянса и продемонстрировал желание сблизиться с Россией и Путиным. Но несмотря не все это Джонсон уверен, что США при Трампе не позволят России уничтожить Украину.

«Я беспокоюсь, но не думаю, что инстинкт Дональда Трампа подскажет, что Украина будет раздавлена. И я не думаю, что у него есть политическое пространство, чтобы позволить этому случиться», — подчеркнул он.

При этом Джонсон, который активно лоббировал сохранение республиканцами США курса на поддержку Украины и настаивал на том, что европейские страхи относительно прихода к власти Трампа преувеличены, добавил, что Трамп, несмотря на всю критику в его адрес, действительно сможет добиться мира в Украине с помощью силы.

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По его мнению, сейчас настал «крайне важный момент» в переговорном процессе, потому что Украина «загнана в угол». Ей предлагают «ужасные» условия — отказ от вступления в НАТО и согласие на территориальные уступки.

«До сих пор на русских не оказывалось реального давления, и это видят все. Я надеюсь, что сейчас в Вашингтоне наконец-то осознают, что Путин не хочет мира», — отметил Джонсон.

Бывший премьер-министр Великобритании также уверен, что заканчивать войну на условиях Путина очень опасно.

«Я боюсь, что люди скажут: прекратим убийства и остановимся на этом, и президент Трамп сможет сказать себе, что это успех. Но, конечно, это будет полная, тотальная катастрофа, потому что у Путина останутся возможности для дестабилизации Украины. И, конечно, он сможет начать еще одно вторжение. Я на самом деле очень беспокоюсь об этом», — подчеркнул Борис Джонсон.

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Напомним, Трамп анонсировал «хорошие новости» о войне РФ против Украины после встречи в Катаре. Он намекнул на возможный прорыв в предстоящих завтра переговорах в Стамбуле.