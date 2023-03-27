У Запада нет плана, как закончить войну в Украине – WSJ о возможных сценариях развития событий

На Западе надеются, что преимущество Киева на поле боя подтолкнет Путина к мирным переговорам, однако уверенности в этом нет.

Западные лидеры начинают более четко представлять, как закончить войну в Украине, однако им не хватает плана, как это сделать.

Об этом говорится в статье Wall Street Journal.

В Вашингтоне и европейских столицах надеются, что украинское контрнаступление — усиленное западными танками и другим свежим оружием — пробьет дыру в контроле России над украинской территорией этой весной.

На Западе надеются, что преимущество Киева на поле боя подтолкнет Путина к мирным переговорам, где Кремль уступит, по крайней мере, территорию, которую он занял после вторжения в феврале 2022 года.

Тогда Украина может свободно закреплять свое будущее на Западе, а проигравший и униженный Путин может столкнуться с гневом собственного народа", – предположили в издании.

Война на истощение

По мнению WSJ, вероятна и война на истощение, которая продлится до тех пор, пока одна сторона не потерпит поражение или истощится настолько, что прекратит ее.

Многие дипломаты на условиях анонимности признают, что такой результат будет измеряться годами, а не месяцами.

Даже нет четкого консенсуса по поводу того, что делать с Путиным, если Украина победит.

Существует широкое согласие с тем, что Украине следует предоставить средства для сдерживания будущего российского вторжения либо в рамках НАТО, либо в рамках какого-либо договора с Альянсом.

Но президент Франции Эммануэль Макрон и некоторые союзники заявили, что опасаются унижать Россию и хотят, чтобы Запад предложил Украине гарантии безопасности, с которыми Россия сможет жить. Другие хотят, чтобы российская армия окончательно ослабла.

Фото: Associated Press

По информации издания, Макрон отверг идею об изменении режима в Москве и откровенно сомневается в способности Украины добиться полной победы на поле боя. Он призвал Украину начать переговоры с Кремлем в этом году после того, как она получит ожидаемые достижения от контрнаступления.

Российский диктатор, имеющий большой резерв войск, считает, что он может переждать решительность Запада и зачем вести переговоры.

"Путин, скорее всего, рассчитывает, что время работает в его пользу. И что продолжение войны, в том числе с возможными паузами в боевых действиях, может быть его лучшим путем для окончательного обеспечения стратегических интересов России в Украине, даже если на это пойдут". годы", — сказала Аврил Хейнс, директор национальной разведки США.

Перспектива возможных изменений в США в 2024 году также может ободрить Путина, считающего, что президент-республиканец предложил бы меньшую поддержку Киеву.

Санкции

Тем временем санкции под руководством США подрывают экономическую основу России. Но российская экономика до сих пор не потерпела краха, как многие прогнозировали, частично из-за поддержки Китая и продолжения закупки нефти Индии и других стран.

Поддержка, которую недавно получил Путин во время визита китайского лидера Си Цзиньпина, вероятно, увеличила его надежда на войну на истощение, говорят западные дипломаты.

"США никогда не позволят Украине упасть. Вот как я воспринимаю визит президента Байдена в Киев", – сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. "Меня больше беспокоят мои западноевропейские партнеры и друзья, потому что они менее терпеливы".

Киеву придется идти на уступки?

По словам западных дипломатов, даже если украинские силы будут хорошо вооружены, вряд ли получат настолько решающее преимущество на поле боя, если Киев потребует возвращения всей оккупированной территории.

"Борьба за контролируемый Россией Донбасс, где сильнее закреплены силы Москвы, вероятно, будет гораздо сложнее. Недавнее кровопролитие над городом Бахмут, где каждая сторона понесла большие потери за небольшие территориальные достижения, кажется более типичным для будущей войны", — говорится в статье.

Фото: Associated Press

Союзники Украины могли сделать больше, чтобы склонить весы в пользу Киева. Но предоставление видов оружия, которые могли бы этого добиться, было источником разногласий.

Великобритания и Польша были в авангарде настаивания на более мощном вооружении. Соединенные Штаты, опасаясь, что "ядерный" Путин расценит любой шаг как эскалацию, были осторожнее. Вашингтон отказался присылать армейские тактические ракетные системы большой дальности MGM-140 или ATACMS. Даже усовершенствованные ракетные установки Himars, отправленные США, были модифицированы, поэтому их дальность стрельбы была ограничена.

Один высокопоставленный европейский дипломат сказал, что хотя среди союзников ведутся определенные дискуссии по поводу того, что может означать победа или поражение для Украины, никакой серьезной дипломатической инициативы в будущем нет.

Фактор Тайваня

Западные союзники считают свой нынешний курс, хоть и неопределенным, единственным приемлемым вариантом, поскольку в тени Украины скрываются стремление Китая захватить Тайвань.

По данным американской разведки, Си Цзиньпин отдал приказ своей армии быть готовой в течение следующих нескольких лет. Западные дипломаты считают, что ему нужна высокая уверенность в своих шансах на успех, чтобы двигаться вперед. США и их союзники видят свою роль в том, чтобы вооружить Тайвань и подготовить свои войска, чтобы посеять достаточно сомнений, чтобы сдержать Си.

Как и Путин, Си Цзиньпин считает глобальный финансовый кризис и хаотичный выход США из Афганистана признаками того, что Америка приходит в упадок. Союзники считают, что если решительность Запада по отношению к Украине ослабнет, это даст Си потенциально катастрофический сигнал, что он прав.

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