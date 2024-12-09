У Зеленского готовят встречу группы стран: будут говорить о завершении войны

Украина планирует в декабре провести встречу этих стран "для координации, выработки совместной позиции".

Украина формирует перечень партнеров, которые войдут в рабочую группу для формирования общей позиции относительно дипломатического завершения войны.

Об этом заявил спикер президента Сергей Никифоров, передает "Европейская правда".

По словам Никифорова, украинская сторона собирает ключевых европейских партнеров, которые вместе с США способны обеспечить максимальное усиление нашего государства.

"Но это страны, имеющие дальнобойные возможности, страны, которые делают крупнейшие инвестиции в украинское производство оружия, и страны, от которых зависит наше будущее в НАТО", – говорит глава государства.

Никифоров уточнил, что Киев планирует в декабре провести встречу этих стран "для координации, выработки общей позиции" и гарантирования того, что Украина будет сильной "при любом развитии событий — как на переговорах, так и на поле боя".

Напомним, что предложение создать Контактную группу из четырех стран для выработки общей европейской позиции по завершению войны в Украине выразил лидер немецкой оппозиции, кандидат в канцлеры от консервативного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц во время визита в Киев.

Зеленский ответил, что Украина уже занимается организацией такой группы.

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