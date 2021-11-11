У Зеленского и Ахметова испортились отношения после закона об олигархах — СМИ

У Зеленского и Ахметова испортились отношения после закона об олигархах — СМИ

Тем временем в кулуарах начали появляться слухи о возможных санкциях против Ахметова.

Отношения между президентом Владимиром Зеленским и самым богатым человеком Украины Ринатом Ахметовым испортились из-за увольнения председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова и принятия закона об олигархах.

Об этом сообщает "Украинская правда".

"Все началось, когда стали продвигать закон об олигархах. Мы предупреждали, что это очень плохая идея. Потом добавилось еще увольнение Разумкова. Что он плохого сделал? Он был на своем месте", — рассказал один из членов команды Ахметова в разговоре с журналистом УП .

Также Ахметову не нравится манера общения представителей Офиса президента и "Слуги народа".

В свою очередь, в Офисе президента не удовлетворены изменением риторики на эфирах каналов, приближенных к Ахметову, в частности, последние выступления Арсена Авакова и Петра Порошенко с критикой в адрес Зеленского и Банковой.

По информации издания, в кулуарах начали появляться слухи о возможных санкциях против Ахметова или национализации части его активов.

В Ахметове говорят, что введения санкций не хотели бы, но готовы к такому повороту событий.

"Ну, введут санкции — будем жить под санкциями. Но мы до последнего будем искать пути для понимания. Однако подчиняться, прогибаться под кого-то мы не будем", — заявил журналистам соратник Ахметова.

Напомним, что Зеленский в видеообращении "передал привет" Порошенко.

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