У Зеленского назвали главную задачу Кремля на сегодня

Подоляк заявил, что российской политической верхушке нужно готовиться к переговорам со специальным прокурором о возможности улучшения условий содержания под стражей.

Главная задача Кремля на сегодняшний день – выпросить переговоры, прекращение огня, чтобы получить оперативную паузу для восстановления войск и гарантию отсутствия контрнаступлений ВСУ.

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал в Сети.

"Русская болезнь". "Если Россия проиграет, Гаага будет ждать даже дворника за кремлевской стеной" – голос "Симоньян"… "Если мы проигрываем, на кону будет не только существование России, но и наше личное благосостояние" – мантра "Скабеева"… "Наша задача – сохранить страну. Они не просто вытрут о нас ноги, а разорвут на части – рингтон "Медведев"…" – напомнил последние заявления пропагандистов Подоляк.

Он назвал это "эволюцией классического российского понторезства". Советник главы ОП обратил внимание, что всего девять месяцев прошло от заявлений РФ вроде "не дразните российского медведя" и "демонтажа Украины как государства" до "хотя бы просто избежать трибунала".

"Тот, кто вчера хотел "поламать" украинцев перебоями со светом, на самом деле уже давно поплыл сам. Даже российская пропаганда понимает: можно выпустить в воздух сотню ракет за сто миллионов долларов, чтобы оставить какой-то город без света на несколько дней. Но это никак не повлияет на ход войны и неизбежность российского поражения", – говорится в заявлении Подоляка.

Так что, по его словам, главная задача для Кремля сегодня одна: под любым соусом, но выпросить, вымолить и выклянчить "переговоры", а с ними — "прекращение огня".

"То есть получить оперативную паузу для восстановления, фиксацию присутствия на оккупированных территориях, гарантию отсутствия контрнаступлений и, главное – юридической ответственности за массовые военные преступления…" – объяснил цель Кремля советник главы ОП.

"Должен огорчить всех обеспокоенных, временно засевших в московских ресторанах. Единственные переговоры, к которым следует готовиться российской политической верхушке, – переговоры со специальным прокурором о возможности улучшения условий содержания под стражей в обмен на содействие следствию и показания против соратников. Скоро", – анонсировал Подоляк.

Напомним, ранее спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил о якобы готовности к диалогу с Киевом и даже контактам с западными странами, потому что якобы это может склонить Украину сесть за стол переговоров. Песков также открыто заявил о том, что ракетные атаки по Украине преследуют цель принудить ее к переговорам.

По мнению Подоляка, все заявления РФ нужно пропускать через "сито правды". Тогда станет ясно, что под "переговорами" Кремль подразумевает не диалог, а сохранение украденного.

Дополнительные 37 млрд от США, новое оружие, членство Украины в ЕС и НАТО – Дмитрий Кулеба

Читайте также: