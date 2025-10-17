У Зеленского назвали ключевой вопрос встречи с Трампом

Владимир Зеленский и Дональд Трамп и Дональд Трамп / © ТСН.ua

Одним из ключевых вопросов, которые президент Украины Владимир Зеленский планирует обсудить с американским коллегой Дональдом Трампом, является расширение перечня систем вооружения, которые США согласятся продать Киеву.

Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

На вершине украинского «списка желаний» — дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk. По словам Ермка, Украина до сих пор ожидает решения и считает, что «такого типа вооружение может стать переломным фактором».

Руководитель ОП подчеркнул, что Киеву нужны эти ракеты для поражения заводов по производству дронов и ракет, расположенных глубоко на территории России.

Ермак также сообщил, что Украина стремится получить и другие системы вооружения, которые требуют американского разрешения.

«Нам нужно политическое решение Соединенных Штатов, которое позволит покупать любое оружие, необходимое для нашей обороны, без всяких ограничений», — сказал глава президентского офиса.

Напомним, встреча Зеленского и Трампа состоится 17 октября и начнется в 20:00 по киевскому времени. Ожидается разговор в неформальной атмосфере за обедом.

Зеленский, по информации Bloomberg, намерен предложить Трампу инновационную сделку: передача Киеву систем Patriot и ракет Tomahawk в обмен на доступ США к передовым технологиям украинских дронов и выгодных газовых договоренностей. Отмечается, что Украина подготовила комплексный «военный и экономический компонент» для обеспечения критической поддержки.