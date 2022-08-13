У Зеленского назвали пять шагов, которые помогут победить Россию, разрушить ее экономику и армию

Около шести месяцев принимает полномасштабная война, которую российский диктатор Владимир Путин развязал против Украины.
Победить в этой войне Украине помогут Украине пять шагов. В этом уверен руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По словам Ермака, Украине помогут пять шагов:
- признание России государством-спонсором терроризма;
- визовый бан для россиян;
- ограничение цены на нефть;
- газовое эмбарго;
- снабжение Украине оружия.
"Эти шаги помогут нам победить Россию, разрушив ее экономику, армию, а также лишат их желания воевать и шантажировать западный мир", — подчеркнул представитель украинского президента.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин может пойти на мирные переговоры с Украиной примерно в ноябре 2022 года. Это может произойти в случае получения украинскими войсками стратегического превосходства в Херсонской области. Если Путин хочет сохранить какое-либо влияние на НАТО, ему придется договариваться как с Западом, так и с Украиной, считает британский эксперт по Украине Тимоти Эш.
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