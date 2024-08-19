У Зеленского обратились к россиянам на фоне операции на Курщине

Михаил Подоляк отметил, что россияне, привыкшие воспринимать войну как телевизионное шоу, теперь видят ее своими глазами.
На фоне операции в Курской области советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк обратился к россиянам. Как заявил чиновник, если россияне не хотят видеть войну, то должны заставить свое "руководство" к миру на справедливых условиях.
Об этом Подоляк написал в Сети 19 августа.
Советник руководителя ОП указал, что каждая война страшная, а война в российском стиле – безобразна. РФ предпочитает уничтожение захвату.
"Десятки лет будут заживать пустыни, выжженные российскими бомбами на нашей земле. Некоторые города восстановить не удастся. Ракетно-бомбовые удары по больницам, изнасилование людей независимо от пола и возраста, похищение детей, расстрелы пленных и собственных отказников – реальная "доктрина Герасимова" превратила преступления в тактику боевых действий", – говорится в заявлении Подоляка.
Он отметил, что теперь путинская армия воюет на территории самой России, обстреливает и штурмует тамошние города и поселки. Российские пилоты многокилограммовыми бомбами уничтожают гражданскую инфраструктуру Курской области, заставляют десятки тысяч местных жителей покинуть дома. А российские солдаты грабят магазины и дома своих соседей-гражданских.
Советник главы ОП отметил, что россияне, привыкшие воспринимать войну как телевизионное шоу, теперь видят ее вблизи, своими глазами.
"Отвернуться больше не получится: мы не позволим. Если не хотите видеть войну, вы должны войну завершить, заставив свое "руководство" к миру на справедливых условиях. Но возможно ли это в стране, где неформальное рабство является синонимом настоящего "русского мира"?" – резюмировал Подоляк.
К слову, как сообщило Financial Times, Россия до сих пор не собрала достаточно сил, чтобы противостоять украинскому вторжению на Курщине. Вместо этого командование армии РФ стягивает со всей страны в регион неопытных солдат-срочников, "люди напуганы".
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