У Зеленского объяснили, чем была важна встреча Кулебы и Лаврова

У Зеленского объяснили, чем была важна встреча Кулебы и Лаврова

Подоляк заявил, что Украина использует все коммуникационные каналы.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заверил, что встреча главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с главой МИД России Сергеем Лавровым была крайне важной.

Об этом говорится в сообщении Подоляка 10 марта.

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"Саммит министров Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова при посредничестве турецкой стороны крайне важен для того, чтобы у высшего политического руководства РФ было сформировано более объективное и адекватное представление о состоянии дел в Украине и мире", — пояснил советник главы ОП.

"Используем все коммуникационные каналы", – отметил он.

Саммит министров @DmytroKuleba и #Лаврова при посредничестве турецкой стороны крайне важен для того, чтобы у высшего политического руководства РФ было сформировано более объективное и адекватное представление о положении дел. В мире и в мире. Используем все каналы коммуникации. – Михаил Подоляк (@Podolyak_M) March 10, 2022

Напомним, Кулеба с Лавровым провели встречу 10 марта в Анталии при посредничестве главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. По итогам встречи украинский министр выразил свои ощущения, что Россия не будет устанавливать перемирие.

Кулеба также рассказал, как Лавров навязывал ему белорусские переговоры и угрожал продолжать войну.

ТСН.ua

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