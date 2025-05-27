У Зеленского объяснили, есть ли раскол в санкционной политике США и ЕС

Санкции против Кремля / © Getty Images

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Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк отвергает утверждения о якобы расколе в сотрудничестве по ограничениям против России между США и Евросоюзом.

Об этом Власюк написал в Сети.

Он прокомментировал статью издания Süddeutsche Zeitung с заголовком о том, что «США и ЕС больше не сотрудничают в сфере противодействия уклонению от санкций против России». Представитель Офиса президента Украины назвал такой заголовок большим преувеличением.

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В частности, Власюк сделал заявление относительно информации о том, что сотрудничество G7 «потеряло импульс» в трансатлантической координации по уклонению от санкций.

«Общаюсь с американцами-санкционщиками, и видел их дважды за три недели на совместных рабочих встречах в Европе, где обсуждали и обход санкций, и усиление санкций. Тот самый ли „импульс“, который был? Нет, но исключительно в силу политического контекста», — говорится в заметке уполномоченного по вопросам санкционной политики.

Он также утверждает об отсутствии развала сотрудничества между США и ЕС по санкциям против России.

"Или «развал сотрудничества»? Абсолютно точно нет. Как и раньше, в пределах санкционной коалиции происходит много обмена информацией и идеями. Все примерно в курсе планов других. Бриты готовят санкции. ЕС готовит 18й пакет. ЕС будет трудно получить без США «+» от Венгрии по продлению санкций. Подготовленные пакеты США касаются тех-таки теневого флота и обхода санкций, что и ЕС», — сообщил Власюк.

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Напомним, в статье Süddeutsche Zeitung говорится, что между ЕС и США больше не наблюдается единства в вопросе санкционного давления на Россию. Ранее стороны выступали единым фронтом, однако теперь взаимодействие фактически прекратилось.

К слову, президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения новых санкций против России уже на этой неделе, сообщило The Wall Street Journal. Причина — рост разочарования из-за атак по Украине и замедление Москвой темпов мирного процесса.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждает, что это СМИ «подстрекают США на новые санкции" против Москвы. Спикер диктатора верит в то, что у США есть желание продолжать совместную работу с Россией, несмотря на высказывания Трампа.