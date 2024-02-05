У Зеленского объяснили громкое заявление президента о ситуации на фронте

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Некифоров объяснил слова главы государства о "патовой" ситуации на фронте. Накануне он дал интервью итальянскому телеканалу RAI.

"Уважаемые коллеги, точность формулировок важна. В интервью президента Украины итальянскому телеканалу RAI речь не шла о якобы "патовой" ситуации на фронте. Говоря об итогах летних действий, Владимир Зеленский заявил, что их морская часть дала положительный результат: Украина смогла восстановить независимый "зерновой коридор", а вот сухопутная часть операций завершилась стагнацией. Речь идет конкретно о контрнаступательных действиях на юге. Это не дает права описывать ситуацию на фронте как "патовую". Украина продолжит деоккупацию своих территорий. В будущем призываем внимательнее подбирать слова, чтобы не поддерживать деструктивные нарративы. Далее предоставляю оригинал ответа президента Украины:

"Я бы сказал так: морская часть операции дала положительный эффект – мы вытеснили их корабли, Россия потеряла много кораблей, а главное, она потеряла влияние в ЧМ, и мы выстроили "зерновой коридор", независимый от России. Поэтому эта часть, прагматичная часть операции, которая влияла на экономику, на бюджет Украины, — мы ее провели положительно. Что касается сухопутной линии, вы правы и там стагнация. И это факт, потому что не хватило чего-то. Иногда ты думаешь, что вот эта дата, вот пойдут вперед. Я считаю, что с точки зрения количества соответствующей амуниции были задержки. А задержки – это и есть просчет. Но, честно говоря, мы же не боремся просто с террористической организацией – мы боремся с террористами, которые являются одной из крупнейших армий в мире", – написал он.

Напомним:

Владимир Зеленский сообщил, что на фронте сложилась "патовая" ситуация из-за задержек с поставкой техники. В то же время, морские операции дали положительные результаты. Об этом глава государства сказал в интервью итальянскому каналу Rai 1.

"Что касается войны на земле, то здесь патовая ситуация, это факт. Были задержки с оборудованием, а задержки означают ошибки. Мы воюем против террористов, имеющих одну из самых больших армий в мире, боеприпасов не хватает, но нужны современные технические средства", – сказал он.

Зеленский также отметил, что несмотря на сложности на фронте и оккупацию значительной части страны, Украине удалось защитить государственность и остановить Россию.

"За два года важно, что мы смогли защитить наше государство. Около 26% территории страны все еще находятся под оккупацией, но мы видим, что российская армия не может значительно продвинуться вперед. Мы их остановили", – сказал он.

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