У Зеленского объяснили, как принудить Россию к миру: есть три составляющие

Принуждение России к миру может основываться на трех вещах. Москва должна видеть, что с ней не хотят общаться, что у нее есть финансовые ограничения, поражения по полю боя, война на собственной территории и нет друзей.

Такое мнение советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил в интервью "24 каналу".

Подоляк описал, как принудить Россию к миру.

"Принуждение России к миру может базироваться на трех вещах. Мир должен перестать торговать с Россией. Просто перестаньте. По крайней мере, введите гораздо более жесткие санкции; введите вторичные санкции против стран, которые являются нейтральными и сегодня зарабатывают в России. Перестаньте передавать технологии в обход санкций", – высказался советник главы ОП.

Он добавил, что ключевым является то, чтобы другие страны наконец убрали из российского рынка свои компании.

По словам Подоляка, инструментом принуждения является то, когда "олигархи в окружении Путина, когда его непосредственные доходы будут существенно падать, когда они не смогут реализоваться вообще, и когда они будут ограничены в возможности передвигать свой капитал куда-то". Это сильно повлияет на внутриэлитные конфликты в РФ. А дефицит денег в федеральном бюджете ускорит социальный разрыв в стране.

"Люди будут видеть, во-первых, войну на своей территории, а во-вторых, что в карманах ничего нет и что единственный способ заработать – это подписать контракт на миллион федеральных рублей. (…) Это единственный способ получить деньги, но эти деньги будут на выплаты, как водится в России – после смерти твоим внукам. Это будет влиять на социальные отношения. Итак: внутренний элитный конфликт, социальный конфликт – и это принуждение. Путем экономики, путем правильно построенного экономического давления, которого сегодня нет", – объяснил советник главы ОП.

Второй составляющей принуждения России к миру он назвал Курскую операцию. Она продемонстрировала, что в отсутствие дефицита Украина проводит гораздо больше эффективных контрдействий и гораздо больше уничтожает вражеской техники.

Подоляк отметил, что политически и идеологически видно, что Россия может и хочет воевать в мире. Но на своей территории у страны-агрессора нет "красных линий". Теперь ей стало понятно, сколько нужно ресурса, чтобы все это масштабировать.

"Как только начинается масштабирование, появляются очень панические настроения, понимаете, сколько людей начинает убегать с линии фронта? Все они возвращаются в Россию и задают определенные вопросы. И это все, опять же, добавляется к социальным конфликтам, которые уже спровоцированы", – указал советник руководителя ОП.

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Что касается третьего инструмента влияния на РФ, то Подоляк обратил внимание на Китай, Индию, Бразилию и другие страны Глобального Юга. Он отметил, что эти государства заинтересованы в сотрудничестве не только с Россией для получения дешевых энергоносителей. Они гораздо больше заинтересованы в сотрудничестве с высокотехнологичными рынками ЕС и Северной Америки для получения технологий, повышения качества жизни, доступа к глобальным финансовым рынкам.

"Это и есть основания для активной дипломатической коммуникации. Не какой-то там осторожной, мол, будете ли вы поддерживать Россию или нет. Должны обсуждаться другие вопросы. Хотите ли вы повышать уровень жизни в своих странах? Хотите ли вы иметь доступ к прорывным технологиям? Хотите иметь доступ к свободному перемещению капитала? Это объемные дискуссии", – рассказал советник главы ОП.

По его мнению, страны Глобального Юга дали бы положительные ответы на эти вопросы, но хотели бы купить "еще немного энергоносителей у России". Подоляк указал, что это можно было бы разрешить при условии определенных ограничений и с определенными ценовыми потолками.

"Вообще вы можете все, что угодно купить у России, но не можете туда ничего продать. Это тоже давление на Россию. Это и есть принуждение", – добавил он.

"Когда Россия действительно увидит, что здесь с ней не хотят общаться, здесь у нее ограничения по финансам, здесь поражения по полю боя, здесь война на собственной территории, а ключевой друг – это какой-то представитель ХАМАС или "Хезболлы". Это же совсем другая конфигурация, правильно?" – обратил внимание советник главы ОП.

Напомним, накануне Подоляк назвал три причины, почему сейчас переговоры между Украиной и Россией не создадут основ для справедливого крепкого мира.

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