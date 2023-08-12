У Зеленского объяснили, какие гарантии безопасности ожидает Украина

Руководитель ОП Андрей Ермак накануне провел пятую встречу с представителями иностранных дип-учреждений по реализации Формулы мира Владимира Зеленского.
Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква отметил, что предоставление гарантий безопасности Украине до вступления членства в НАТО позволит предотвратить повторение агрессии со стороны России. По его словам, это важный пункт не только для нашего государства, но и для других, ведь последствия российской агрессии испытывают и страны Европы, Азии, Африки.
Об этом сообщает Офис президента.
По словам Жовквы, гарантии безопасности предусматривают не только предоставление Украине вооружения, дальнобойной артиллерии, систем ПВО и F-16, но и обмен разведывательной информацией, обучение украинских военных, противодействие кибератакам, развитие украинской промышленности, усиление экономической устойчивости и восстановление, привлечение к ответственности всех российскиъ военных преступников.
Все это может быть предусмотрено двусторонними соглашениями в рамках Совместной декларации.
"Двадцать стран уже согласовали Совместную декларацию, мы ждем участия других государств, чтобы достичь устойчивого и справедливого мира", – сказал замруководителя ОП.
Жовква отметил, что все страны, которые поддержали Совместную декларацию или присоединятся к ней в будущем, автоматически становятся участницами рабочей группы по гарантиям безопасности. Координаторами рабочей группы могут быть представители США и Великобритании, которые первыми начали переговоры по двустороннему соглашению.
Напомним, Андрей Ермак рассказал, что 58 стран поддерживают формулу мира президента Украины Владимира Зеленского.
По его словам, к концу августа должна быть завершена работа по созданию перечня мероприятий саммита мира, который будет представлен на следующей международной встрече на уровне советников.
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