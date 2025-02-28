У Зеленского объяснили, почему Трамп избегает жестких заявлений об России

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк убежден, что якобы пророссийской риторикой Дональд Трамп привлекает российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщило в интервью 24 каналу.

По словам Подоляка, Трамп имеет четкую стратегическую цель:

получить почти монопольный доступ к российским ресурсам;

установить практически монопольный контроль над ними и внешней политикой РФ в нужный момент;

окончательно унизить Россию.

"Это его прагматический подход, потому что Трамп считает, что это даст ему триллионы долларов прямой доходности. Он хочет доминировать, хочет сделать то, что Соединенные Штаты давно хотели, но колебались, потому что это глобальный политический процесс — хочет полностью взять Россию под вассальный контроль за минимальную сумму", — подчеркнул советник главы ОП.

Он считает, что Трамп пока избегает жестких заявлений в отношении России, поскольку рассматривает перспективу влияния на ее ресурсы. В связи с этим Соединенные Штаты выбирают сдержанный подход в своих комментариях в отношении РФ.

"Трамп держит открытым для России "окно возможностей" на определенное время, чтобы заманить их в ловушку, получить то, что хочет получить, а после того ультимативно что-то требовать. Именно поэтому Трамп не хочет через жесткие заявления в отношении России это "окно" закрыть", — заявил Подоляк.

Напомним, ранее аналитики сообщили, что Путин не готов к честным переговорам, а также не собирается идти на территориальные уступки.

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