У Зеленского объяснили, при каких условиях Кремль будет готов к перемирию

Владимир Зеленский. / © Associated Press

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Сейчас Соединенные Штаты Америки в вопросе переговоров по прекращению войны доиграют стратегию мягкой к России дипломатии. Впрочем, Москва бьет по их репутации. В конце концов – Белому дому придется реагировать.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, после "психологического дедлайна" 20 апреля, в который Россия должна согласиться на прекращение огня, события будут развиваться очень быстро.

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"Путин не осознает, что имеет дело с человеком с максимально выраженной психоэмоциональной активностью. Трамп может терпеть определенное время, но он хочет быстрых результатов. Он построил конструкцию таким образом – мы главные, мы посредники, мы предлагаем", – отмечает Подоляк.

Украина быстро согласилась синхронизировать усилия по всеобъемлющему прекращению огня, а вот Россия наоборот затягивает это время, говорит представитель ОП. Трамп замечает признаки этой затяжки, а также видит откровенно геноцидные удары РФ по Украине, добавил Подоляк.

Политик говорит, что в современном мире ложь Кремля о нанесении ударов "исключительно по военным объектам" может восприниматься как умышленное унижение репутации страны-посредника. После "психологического дедлайна" следует ответить введением максимально жестких санкций.

"Не постепенные санкции, а санкции формата эмбарго. Или наоборот, существенный рост соответствующих инструментов для Украины, прежде всего ракет. Как только это заработает, Россия будет готова слушать и придерживаться определенных договоренностей", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Напомним, политолог Игорь Рейтерович отмечает, что президент США Дональд Трамп снисходителен к Кремлю. Глава Белого дома хочет избежать прямой конфронтации с Москвой.

Дата публикации 19:19, 04.04.25 Количество просмотров 53 Пока Трамп отвлекся, Путин готовит новое наступление! Самусь рассказал, где будет горячее всего