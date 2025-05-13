У Зеленского объяснили, при каком условии состоится встреча в Стамбуле

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский согласится на переговоры в Стамбуле только в случае личной встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире The Breakfast Show.

"Нет, конечно, но это же не формат, президент не может встречаться, тем более Мединский, не совсем понятен статус, будет там помощник по историческому наследию Путина, или там по исправлению истории, я бы так сказал, но вряд ли человек является достаточным для того, чтобы обсуждать фундаментальные вопросы", - ответил Подоляк на вопрос, возможно ли общение Зеленского с другим представителем РФ в случае отсутствия Путина.

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Он подчеркнул, что переговоры на более низком уровне бессмысленны, ведь даже лица с формальным министерским статусом не имеют полномочий принимать ключевые решения или обсуждать фундаментальные вопросы.

“Есть человек, принимающий решение со стороны Украины, более того, знаем, президент США заявил, что он также может быть ключевым посредником.

И, соответственно, есть человек в России, принимающий решение. Остальное это формальное присутствие без результативных действий. То есть это опять же затягивание времени, и это все понимают”, – отметил советник ОП.

Ранее арезидент Соединенных Штатов Дональд Трамп поставил ультиматум: если не будет немедленно прямых переговоров между Украиной и РФ, то США выйдут из переговорного процесса.

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