У Зеленского объяснили заявление о вероятной оккупации Харькова Россией

По словам Сергея Никикфорова, президент привел пример "гипотетического сценария".

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров объяснил заявление Владимира Зеленского о том, что Россия может оккупировать Харьков.

Об этом сообщает "НВ".

По словам Никикфорова, президент привел пример "гипотетического сценария".

"Я думаю, что президент размышлял о том, если, допустим, будет эскалация, какой она могла бы быть. Это был просто пример, гипотетический сценарий. То есть он не имел в виду, что Харьков будет оккупирован", — сказал пресс-секретарь.

Никифоров пожаловался, что "те, кто это тиражируют, не читали текст интервью, а выдергивают одну фразу".

Напомним, в интервью The Washington Post президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае широкомасштабного вторжения Россия может оккупировать Харьков.

В свою очередь городской голова Харькова Игорь Терехов отреагировал на опасения Зеленского и призвал горожан не паниковать.

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