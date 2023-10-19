У Зеленского оценили вероятность переговоров с Путиным

Компромиссы с президентом государства-агрессора легитимизируют его военные преступления.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что нет никаких возможностей для компромиссов или переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Подоляк напомнил, что, комментируя передачу Украине американских дальнобойных ракет ATACMS, хозяин Кремля открыто назвал войну в Украине, для которой в РФ используют эвфемизм "специальная военная операция", собственно "войной".

Также читайте США передали Украине ракеты ATACMS: Путин беснуется

По его словам, тем самым Путин публично подтверждает, что Россия "масштабно вторглась на территорию Украины с целью массовых убийств, тотальных разрушений, захвата территорий".

"Этого достаточно, чтобы осознать: нет никаких возможностей для "компромиссов", "переговоров". В противном случае это делает умышленные военные преступления легитимным и действенным инструментом глобальной политики", — подчеркнул Михаил Подоляк.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что Украина якобы хочет переговоров о мире и договоренностей со страной-агрессором.

Читайте также: