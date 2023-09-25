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У Зеленского отреагировали на атаку по Одессе: "У каждого удара будет ответ"

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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У Зеленского отреагировали на атаку по Одессе: "У каждого удара будет ответ"

Морквозал в Одессе после атаки РФ Фото: Силы обороны юга

Ермак заявил о необходимости "задушить" российский ВПК, чтобы уничтожить его возможности производить смертельное оружие.

Ночную атаку по Одессе прокомментировал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, заверив, что на каждый удар по государству россияне получат ответ.

Об этом глава ОП написал в Сети 25 сентября.

"Каждый удар по Украине для россиян будет иметь ответ", – заверил Ермак.

Необходима демилитаризация России

Он подчеркнул, что демилитаризация России – это необходимость: "Поскольку мир не должен терпеть сумасшедшего с ракетами. Гораздо разумнее – лишить сумасшедшего возможности использовать вооружение, а также самих вооружений".

Руководитель президентского офиса отметил, что есть разные методы. Один из них – санкции против российского ВПК.

"Задушить ВПК рф будет означать уничтожить их возможности производить смертоносное оружие и отбросить их военные способности в далекое прошлое", – пояснил Ермак.

Он добавил, что пока враг еще может "совершать акты террора, как этой ночью в Одессе", но, "чем дальше, тем больше он их будет терять".

Отель на Морвокзале в Одессе – фото до и после атаки / © ГСЧС Украины в Telegram
Отель на Морвокзале в Одессе – фото до и после атаки / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Что известно об атаке по Одессе и области

Российские войска в ночь на 25 сентября атаковали Одессу и область дронами-камикадзе, ракетами "Калибр" и "Оникс". В результате атаки в Одессе уничтожены Морской вокзал и гостиница на его территории. В Одесской области под ударом оказалась припортовая инфраструктура, разрушены зернохранилища, есть разрушения на складе и в частном доме, в нескольких домах выбиты окна. Пострадали мужчина и женщина.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Россияне ударили по визитке Одессы!

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Дата публикации
Просмотры
1204
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