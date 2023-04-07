У Зеленского отреагировали на фейк о биолабораториях: "Лживые попытки России оправдать агрессивные действия"

В то же время Подоляк отметил, что другие страны должны наконец-то сполна насладиться российской "пропагандистской глупостью".

Заявления представителей России о якобы наличии в Украине американских биолабораторий являются неуклюжими попытками оправдать свою агрессию.

Об этом советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Сети.

"Рф снова якобы обнаружила "американские биолаборатории" в Украине? Какой же бессмысленный, неуклюжий и предсказуемый вид сейчас имеют лживые попытки России оправдать свои агрессивные действия..." – прокомментировал советник главы ОП.

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"Впрочем, это здорово! Другие страны должны наконец-то сполна насладиться ru-пропагандистской глупостью", — добавил Подоляк.

Напомним, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов 7 апреля озвучил уже устаревшие пропагандистские тезисы о якобы деятельности в Украине биолаборатории США. Но на Украине он не остановился и озвучил ложь о серьезных побочных эффектах вакцины Pfizer "из-за заговора в США". Генерал также заявил, что якобы пандемия коронавируса искусственно подпитывается усовершенствованными штаммами со стороны.

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