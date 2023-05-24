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У Зеленского отреагировали на исторический фейк от Путина и карту "без Украины"

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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У Зеленского отреагировали на исторический фейк от Путина и карту "без Украины"

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на слова Путина, что "Украины никогда не существовало" / Фото: Getty Images

Подоляк заявил об историческом самообмане России.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на псевдоисторический бред президента РФ Владимира Путина, заявившего, что "Украины никогда не существовало".

Свой комментарий советник главы ОП опубликовал в Сети 24 мая.

Так, Подоляк подчеркнул, что Украина существовала и будет существовать в дальнейшем, а вот "путинской элите" он предсказывает исчезновение.

"Украина была, есть и будет. Россия же исторически самообнулилась: путинская элита исчезнет, традиционные мифы превратились в мемы, а территория ускоренно погружается в состояние классического "русского бунта, нищеты и безвластия"..." – говорится в заявлении советника главы президентского офиса.

Напомним, накануне глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин показал Путину карту середины XVII века, и заявил, что на ней "нет Украины". Хотя на карте была зафиксирована "Казакия", то есть, вероятно, Гетьманщина — казацкое государство, существовавшее на территории современной Украины. Хозяин Кремля осмотрел карту и сказал, что "Украина никогда не существовала".

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Дата публикации
Просмотры
6990
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