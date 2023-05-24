У Зеленского отреагировали на исторический фейк от Путина и карту "без Украины"

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на псевдоисторический бред президента РФ Владимира Путина, заявившего, что "Украины никогда не существовало".

Свой комментарий советник главы ОП опубликовал в Сети 24 мая.

Так, Подоляк подчеркнул, что Украина существовала и будет существовать в дальнейшем, а вот "путинской элите" он предсказывает исчезновение.

"Украина была, есть и будет. Россия же исторически самообнулилась: путинская элита исчезнет, традиционные мифы превратились в мемы, а территория ускоренно погружается в состояние классического "русского бунта, нищеты и безвластия"..." – говорится в заявлении советника главы президентского офиса.

Напомним, накануне глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин показал Путину карту середины XVII века, и заявил, что на ней "нет Украины". Хотя на карте была зафиксирована "Казакия", то есть, вероятно, Гетьманщина — казацкое государство, существовавшее на территории современной Украины. Хозяин Кремля осмотрел карту и сказал, что "Украина никогда не существовала".

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