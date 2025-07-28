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У Зеленского отреагировали на ночную атаку России по Украине
Ночной обстрел Украины свидетельствует об отсутствии у Владимира Путина намерений завершать войну, подчеркнул Андрей Ермак.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал российскую ракетно-дроновую атаку, которую враг устроил по Украине в ночь на 28 июля.
Свой комментарий Ермак опубликовал в Сети.
Глава президентского офиса отметил, что вражеская атака свидетельствует о нежелании главы Кремля Владимира Путина садиться за стол переговоров о завершении войны.
"Вот так путин отвечает на призывы завершать войну и садиться за стол. До сих пор продолжаются воздушные атаки россиян, уже пострадала гражданская инфраструктура, дома, люди, в том числе и в Киеве», — говорится в заметке Ермака.
Он отметил отсутствие альтернативы санкциям, усилению дальнобойности Украины и жестким действиям в отношении окружения Путина и его самого.
«Он ничего не хочет, кроме войны и поражения Украины. А поражения не будет», — заверил руководитель ОП.
Он добавил, что россияне вместе с их сателлитами также испытывают реакцию НАТО.
«Дроны, залетающие в воздушное пространство стран Балтии — это сигналы, которые нельзя игнорировать», — резюмировал Ермак.
Напомним, в ночь на 28 июля российская армия осуществила массированную ракетно-дроновую атаку по Украине. Основной целью был аэродром возле города Староконстантинов в Хмельницкой области.
В частности, из-за ударов по Киеву в Дарницком районе были повреждены жилая многоэтажка, автомобили и пострадали люди.
В Днепропетровской области оккупанты атаковали дронами и били из артиллерии по нескольким громадам. Повреждены учебное заведение, многоквартирный и три частных дома, хозяйственные постройки, линия электропередач. Пострадали два человека.
На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ГРОМКАЯ НОЧЬ ПООНЕДЕЛЬНИКА! За дронами летели ракеты! ВСЕ, ЧТО ИЗВЕСТНО ОБ АТАКЕ НА УТРО