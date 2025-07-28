У Зеленского отреагировали на ночную атаку России по Украине

Поврежденные в Киеве квартиры в результате атаки 28 июля / © скриншот с видео

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Руководитель Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал российскую ракетно-дроновую атаку, которую враг устроил по Украине в ночь на 28 июля.

Свой комментарий Ермак опубликовал в Сети.

Глава президентского офиса отметил, что вражеская атака свидетельствует о нежелании главы Кремля Владимира Путина садиться за стол переговоров о завершении войны.

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"Вот так путин отвечает на призывы завершать войну и садиться за стол. До сих пор продолжаются воздушные атаки россиян, уже пострадала гражданская инфраструктура, дома, люди, в том числе и в Киеве», — говорится в заметке Ермака.

Он отметил отсутствие альтернативы санкциям, усилению дальнобойности Украины и жестким действиям в отношении окружения Путина и его самого.

«Он ничего не хочет, кроме войны и поражения Украины. А поражения не будет», — заверил руководитель ОП.

Он добавил, что россияне вместе с их сателлитами также испытывают реакцию НАТО.

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«Дроны, залетающие в воздушное пространство стран Балтии — это сигналы, которые нельзя игнорировать», — резюмировал Ермак.

Напомним, в ночь на 28 июля российская армия осуществила массированную ракетно-дроновую атаку по Украине. Основной целью был аэродром возле города Староконстантинов в Хмельницкой области.

В частности, из-за ударов по Киеву в Дарницком районе были повреждены жилая многоэтажка, автомобили и пострадали люди.

В Днепропетровской области оккупанты атаковали дронами и били из артиллерии по нескольким громадам. Повреждены учебное заведение, многоквартирный и три частных дома, хозяйственные постройки, линия электропередач. Пострадали два человека.

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На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ГРОМКАЯ НОЧЬ ПООНЕДЕЛЬНИКА! За дронами летели ракеты! ВСЕ, ЧТО ИЗВЕСТНО ОБ АТАКЕ НА УТРО