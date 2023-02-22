У Зеленского отреагировали на сборище с Путиным в "Лужниках": "Явное психическое отклонение"

Подоляк убежден, что после войны российское общество станет объектом для психомедицинских исследований.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что празднование в России годовщины массового геноцида украинцев на концерте в "Лужниках" – это проявление психического отклонения.

Об этом советник главы ОП написал в Сети.

Он уверен, что после войны российское общество станет объектом для психомедицинских исследований.

"Безусловно, после войны Рф и российское общество обязательно станут объектом для психомедицинских исследований. Потому что собрать десятки тысяч людей на стадионе для демонстративного празднования годовщины массового геноцида украинцев – это явное психическое отклонение", – говорится в заявлении Подоляка.

Напомним, на московском стадионе "Лужники" 22 февраля россияне отпраздновали годовщину вторжения в Украину. Участниками события стали российские пропагандисты, сторонники Кремля, а также наспех выступил президент РФ Владимир Путин. Большинство участников празднования оказались просто проплаченной "массовкой".

Отметим, что возле стадиона "Лужники" заметили установку ПВО "Панцирь-С1".

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