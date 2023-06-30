У Зеленского отреагировали на "совет" Трампа уступить территории

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не будет уступать территории ради завершения войны, которую начала Россия.

В своем Twitter представитель ОП отреагировал на заявление экс-президента США Дональда Трампа.

Подоляк отмечает, что это вопрос самоуважения и свободы. А уступки агрессору, заметил он, только провоцируют агрессию.

"Примитивные соглашения "территория в обмен на мир" неизменно приводят лишь к эскалации конфликта и последующим этапам войны. Любая уступка агрессору обязательно провоцирует его на резкое расширение агрессивных действий, рост захватнических аппетитов и желание демонстративно обнулять международное право", — говорится в сообщении. в сообщении Подоляка.

Заявление Трампа

Экспрезидент США Дональд Трамп заявил, что российского диктатора Владимир Путин "несколько ослабил мятеж ПИК "Вагнера". Именно поэтому, считает он, Украине следует согласиться на переговоры с Россией. Он не исключает, что Украине придется "уступить территории России, чтобы остановить войну".

"Я думаю, что они (украинцы — Ред.) имели бы право оставить себе большую часть того (территорий — Ред.), что они получили, и я думаю, что Россия так же согласилась бы на это. Вам нужен правильный посредник или участник переговоров, а у нас сейчас его нет", – заявил республиканец.

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