У Зеленского отреагировали на сворачивание в США группы давления на Россию

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк / © Getty Images

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Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал информацию о том, что администрация президента США Дональда Трампа свернула работу группы давления на Россию.

Об этом чиновник высказался в комментарии YouTube-каналу «РБК-Украина».

По словам Подоляка, США под руководством Трампа постепенно отходят от глобального лидерства и сворачивают антироссийскую стратегию. И решение американской администрации ликвидировать группу при Совете безопасности США, которая разрабатывала санкции, — часть масштабного пересмотра политики.

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«Эта комиссия была создана, скажем так, где-то в марте, ну то есть в начале весны, и закрыта буквально сегодня, ну то есть она поработала там три месяца, немножко меньше. Но они начали большую чистку, как я понимаю, в Совбезе. В целом много людей оставили свои должности и в рамках этого они сократили и эту миссию», — рассказал советник главы ОП.

Он отметил, что речь не идет о полном сворачивании санкционного давления на Россию: инструменты для этого остаются. Среди них Подоляк назвал законопроект Грэма — Блюменталя, инициативы Великобритании и Франции. По словам чиновника, эти инициативы можно спокойно принять и использовать против Москвы.

«Вопрос в воле самого Трампа и вопрос понимания, какие репутационные потери он сегодня несет», — сказал советник руководителя ОП.

В этом контексте он отметил, что все больше стран понимают, что США переходят от концепции «сделаем снова Америку великой» к концепции "сделаем Америку изолированной и не влияющей на глобальные процессы». Подоляк считает, что это такая стратегия.

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«Но эта стратегия точно не будет приниматься „на ура“ в самих Соединенных Штатах. Они же столетиями вкладывались в то, чтобы доминировать (на международной арене — ред.). И сейчас за полгода отдать все Китаю, там России какой-то никчемной? Ну это странно», — добавил чиновник.

Напомним, накануне Reuters со ссылкой на американских чиновников сообщило, что администрация Трампа недавно свернула работу межведомственной группы, которая занималась разработкой стратегий давления на Россию для ускорения мирных переговоров с Украиной.

В то же время на полях саммита G7 премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о необходимости усиливать экономическое давление на Россию. В свою очередь Трамп выразил публичное возражение: сказал, что санкции — значительная финансовая нагрузка для США.